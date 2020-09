Un ottimo Hockey Vercelli perde di misura l'amichevole contro il Monza per 5-4

Finisce 5-4 l’amichevole fra la squadra di A1 Teamservice car Monza e Engas Hockey Vercelli disputata al palazzetto di Biassono. Analisi: primo tempo spettacolare, con i ragazzi di De Rinaldis che se la giocano alla pari con i padroni di casa. Brusa si conferma punto di riferimento e cervello della manovra vercellese, sempre da lui partono le migliori iniziative dei bicciolani. Si percepisce già un buon feeling nell’organizzazione di manovra con Perroni e Maniero che paiono esservi ben inseriti. Nella seconda frazione, comprensibilmente, calano intensità, precisione e qualità di ambo le compagini che si allungano negli spazi, ma Engas porta molta pressione che la conduce a venire fuori con lo trascorrere dei minuti. Nell’ultimo scampolo di match, i vercellesi “rischiano” pareggio e vittoria che sfumano per via di due tiri diretti falliti da Maniero e Perroni. Bene anche Ehimi nel secondo tempo. Nell’arco dei 50’ mister De Rinaldis ruota tutta la rosa ricevendo risposte davvero incoraggianti. In conclusione, possiamo dire con convinzione che la differenza di categoria fra le due squadre non si è vista in pista.

1°Tempo: Il Monza inizia bene, ma è HV ad andare per prima in vantaggio al 22’: il capitano Motaran serve Ehimi, Zampoli respinge e Matteo Brusa realizza con un tap-in su rimbalzo della parata. Teamservice car reagisce, Vercelli risponde, ma i lombardi pareggiano su contropiede con Ardit. Il match prosegue su ritmi alti per entrambe le formazioni e i portieri sono decisivi. Il Monza si porta in vantaggio al 18' con Nadini che infila sul secondo palo un ottimo assist di Zucchetti, 2-1. Engas risponde bene allo svantaggio: Motaran ferma Borgo e passa a Perroni che tira immediatamente, la sfera esce di un niente e, pochi secondi dopo, Brusa prende un palo. Al 16’, però, il Monza allunga anche grazie ad un episodio: per proteggere Errico da un tiro di Galimberti, Motaran cade sul proprio portiere, la sfera resta in area, Borgo ne approfitta e segna. Segue una buona fase del Monza in possesso ed iniziativa a cui i vercellesi, però, si oppongono anche facendo vedere azioni pregevoli. Al 15’, Perroni con una mossa di fino, manda Maniero in porta che ci prova, invano, sul primo palo. Errico si produce in belle parate, una addirittura con la visuale coperta su tiro di Zucchetti. La partita è così sentita da ambo le formazioni che si vedono 2 cartellini blu: vengono inflitti in contemporanea a Motaran e Borgo che si erano agganciati, cadendo. Ad 8’ dal termine, rigore per l’Engas per fallo subito da Ehimi da parte di Lazzarotto. Maniero realizza con un tiro bellissimo sotto l’incrocio dei pali. Continua l’alternarsi di azioni, tre pregevoli dei bicciolani, con una buona intesa fra Brusa, Maniero e Ferrari. Si va riposo sul 3-2 per il Monza.

2°Tempo: Il Monza segna subito il suo quarto gol su contropiede con il capitano Zucchetti che infila da destra. Nel complesso, la seconda frazione di gioco è meno esplosiva, con le squadre meno veloci che fanno più possesso e blocchi, commettono più errori nei passaggi e sono più frettolose nelle conclusioni. I padroni di casa segnano ancora in contropiede: Galimberti verticalizza bene e all’ultimo passa a Zucchetti che realizza il 5-2. Engas raggiunge il limite di falli di squadra ed iniziano i tiri diretti: Nadini sbaglia, poi Errico si supera sull’azione seguente. Poi, grande occasione vercellese con Perroni che colpisce un palo e Ferrari che non riesca a ribadire da lontano in rete a porta vuota; subito dopo bel tiro di Ehimi, fuori di poco. HV preme: al 10’ Ferrari, sempre velocissimo, conquista un rigore che Perroni trasforma. A 3’ dal termine anche il Monza raggiunge il limite di falli: Maniero di potenza prende la traversa, la pallina rimbalza sulla riga di porta senza entrare. Lazzarottto rimedia un blu nel tentativo di fermare Ferrari, ma Perroni non realizza il tiro diretto. Nel finale, power play per Engas, sfruttato con la bella rete di Peter Ehimi per il 5-4 conclusivo.

Tabellino. Formazioni: Teamservicecar Monza: Zampoli, Galimberti, Zucchetti (C), Nadini, Ardit. Panchina: Lazzarotto, Tognacca, Lanaro, Borgo, Brusamarello. Allenatore: Tommaso Colamaria. Engas Hockey Vercelli: Errico, Ehimi, Brusa, Motaran (C), Perroni.In panchina: Ferrari, Schena, Maniero. Allenatore: Paolo De Rinaldis. Arbitro: Uggeri di Lodi.

Reti, 1°T: 22’ Brusa (HV) 0-1; 21’ Ardit (Monza) 1-1; 18’ Nadini (Monza) 2-1; 16’ Borgo (Monza) 3-1; 8’ Maniero (HV), R, 3-2. 2°T: 25’ Zucchetti (Monza) 4-2; Zucchetti (Monza), 5-2; 10’ Perroni, R (HV) 5-3; Perroni; 6 secondi dalla fine, Ehimi (HV), 5-4.