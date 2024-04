Alicese/Orizzonti, brutta sconfitta. LG Trino, poker col fanalino di coda

Eccellenza

Alpignano – Alicese/Orizzonti 3-2

La sconfitta con l’Alpignano complica la strada verso la salvezza per l’undici di Mellano. Complice il successo della Pro Eureka che ora si è portata a 2 punti, insieme all’Aygreville. La gara è stata in bilico per 89 minuti con i biancogranata bravi a recuperare il vantaggio dei padroni di casa. Poi all’89’ la rete che condanna l’Alicese/Orizzonti. Prossimo turno: Alicese/Orizzonti – Biellese.

Alicese/Orizzonti: Mastrorillo, Soncin Schettino, Verna (dall’89’ Capodaglio) Castineira (dal 74’ Yon)Eusebione, Manè Diadoro (dal 46’ Omoregbe Ray) Moussaif Clerici Botalla (dal 57’ Grosso). A disp: Ravetto, Ramundo, Bonandonna, Cavalla, Peric. All. Mellano.

Marcatori: al 9’ rigore e al 35’ Di Fiore (A), al 53’ Verna (Ao), al 56’ Clerici (Ao), all’89’ Modini (A)

Promozione

Lg Trino – Momo 4-1

Pronostico rispettato dal Trino che batte il fanalino di coda Momo. La classifica non subisce importanti variazioni con la sqaudra di Yon al 4° posto (ad 8 punti dalla capolista Baveno). A segno oltre a Marteddu il tandem d’attacco Vergnasco – Micillo. Prossimo turno: Fulgor Valdengo – Lg Trino.

Lg Trino: Cerruti, Buscaglia (dal 75’ Petrocelli) Francinelli (dal 70’ Passannante), Marteddu (dal 55’ Pane) Baggio Meo Defilippi (dall’80’ Osenga), Boccalatte Birolo Vergnasco (dal 70’ Micillo) Brugnera Pasini. A disp: Civiero, Pancallo, Gamra. All. Yon.

Marcatori: al 15’ Marteddu (L), al 40’ Vergnasco (L), al 49’ Repossini (L), al 53’ Boccalatte (L), all’86’ Micillo (L)

1^ Categoria

A due giornate dal termine del campionato il Gattinara festeggia il ritorno in Promozione pareggiando 0-0 con il Livorno/Bianzè. Proprio i granata sono in dubbio per l’accesso ai play-off, meglio la Virtus Vercelli che nonostante lo 0-0 di Santhià è ormai certa di passare agli spareggi promozione. In coda praticamente salvo il Cigliano, mentre il Santhià dovrà passare attraverso i play-out.

I risultati

Livorno/Bianzè – Gattinara 0-0

Santhià – Virtus Vercelli 0-0

Cigliano – Serravallese 2-3

Prossimo turno: CGC Aosta – Cigliano, Santhià – Aosta 511, Ponderano – Livorno/Bianzè, Gattinara – Virtus Vercelli.