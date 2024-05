Alicese/Orizzonti, situazione delicata. LG Trino: buon pareggio. Cigliano salvo

Eccellenza

Oleggio – Alicese/Orizzonti 2-0

Con la sconfitta di Oleggio si ingarbuglia la questione salvezza per l’Alicese/Orizzonti. Si deciderà tutto nella prossima gara al Salussolia/Ravetto con il Volpiano/Pianese. I ragazzi di Mellano non hanno demeritato, ma la scarsa pericolosità in fase conclusiva ha pesato nell’economia della partita. La classifica attuale condanna l’Alicese/Orizzonti ai play-out, ma Aygreville e Pro Eureka sono ad appena 1 punto (32 contro 31).

Alicese/Orizzonti: Mastrorillo, Eusebione Moussaif (dal 78’ Peric), Capodaglio (dal 72’ Bonadonna) Pelle Mane, Castineira (dall’87’ Bouksim) Diadoro Omoregbe Ray (dal 56’ Cavalla) Clerici Grosso (dal 46’ Yon). A disp: Ravetto, Ramundo, Soncin, Mancuso. All. Mellano.

Marcatori: al 52’ Ballgjini (O), al 70’ Orsi (O)

Promozione

Fulgor Valdengo – Lg Trino 2-2

Buon pareggio per il Trino che tuttavia recrimina per il doppio vantaggio sfumato a 15 minuti dal triplice fischio finale. Goleador di giornata Joao Brugnera (doppietta) che tra l’altro, sfiora la rete del possibile 3-2 in chiusura di match. Il Trino al momento è nella zona play-off, anche se a 2 giornate dal termine la situazione è ancora in bilico. Importante sarà vincere nel prossimo turno con il fanalino di coda Valdilana Biogliese.

Lg Trino: Cerruti, Buscaglia Boccalatte, Pane Baggio Meo Defilippi (dal 55’ Pasini), Passannante (dall’80’ Francinelli) Birolo Vergnasco (dal 70’ Micillo) Brugnera Marteddu, (A disp: Civiero, Pancallo, Osenga, Ali, Maino. All. Yon.

Marcatori: al 13’ e al 58’ Brugnera (L), al 28’ Coppo (F), al 75’ Martescu (F)

1^ Categoria

Il risultato più importante della penultima giornata lo raccoglie il Cigliano che aggancia matematicamente la salvezza. Il Santhià invece dovrà conquistare la permanenza in categoria attraverso i play-out. La Virtus Vercelli si conferma al secondo posto, mentre il Livorno/Bianzè vincendo a Ponderano torna nella zona play-off. Partita decisa nella ripresa con Strenuo bravo a sbloccare il risultato, poi arrotondato da Urena.

Ponderano – Livorno/Bianzè 0-2

Livorno/Bianzè: Appendino, Tornari Rega (dal 79’ Farjaoui), Comotto (dall’89’ Bracco) Corinaldesi Balocco, Urena (dall’87’ Petasecca) Provera Panipucci Parrinello Strenuo (dall’84’ Fai). A disp: Mhreti, Sibino, Fumiento, Marco. All. Bernabino.

Marcatori: al 54’ Strenuo (L), all’82’ Urena (L)

Altri risultati

Gattinara – Virtus Vercelli 1-3

CGC Aosta – Cigliano 2-2

Santhià – Aosta 511 3-0 (a tavolino, per rinuncia squadra ospite)