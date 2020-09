Vercellese: tampone per 25 studenti e 20 operatori scolastici

Sono 785 gli studenti e operatori della Scuola che oggi, mercoledì 23 settembre, hanno usufruito del servizio degli hotspot scolastici allestiti dalla Regione Piemonte per l’esecuzione immediata del tampone per la diagnosi di coronavirus covid-19.

Il dato comprende sia gli accessi diretti richiesti in orario scolastico, sia quelli programmati, che hanno approfittato dell’opportunità per accorciare i tempi di effettuazione del test.

Dall’inizio dell’anno scolastico, i casi di positività attualmente riscontrati attraverso gli accessi diretti sono stati 26: attraverso hot spot del Vercellese sono stati scovati 5 casi, mentre nella giornata di mercoledì hanno effettuato il tampone 25 studenti (inviati dal medico e non dalla scuola per un malore in atto) e 20 operatori scolastici.

Nello specchietto il dato relativo a tutte le Asl del Piemonte.