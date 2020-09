Muore all'improvviso a 17 anni

Sconcerto, nel vercellese e nel novarese, per la morte improvvisa di un 17enne, C.S., novarese di origine e ospite di una comunità educativa per minori a Vercelli. Un decesso inaspettato, che ha sconvolto quanti conoscevano i giovane e gli erano stati vicini anche in alcuni momenti difficili come quelli dell'affidamento alla comunità.

Moltissimi i messaggi di lutto pubblicati sui social dopo che una società sportiva novarese, nella quale il ragazzo aveva militato per qualche anno giocando a calcio, ha dato la notizia del decesso. “Strappavi un sorriso a tutti”, hanno ricordato gli amici in lacrime.

La data dei funerali verrà fissata a conclusione gli accertamenti medico legali di rito, quando la Procura della Repubblica rilascerà il nulla osta per le esquie.