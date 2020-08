Borgosesia, cade l'intonaco nella Galleria Frascotti

Un'ampia porzione di intonaco si è staccata rovinando a terra, nella sera tra sabato 15 e domenica 16 agosto, all'interno della Galleria Frascotti di Borgosesia, che collega le centrali piazza Martiri e via Roma.

Dopo il crollo dell'intonaco - che ha creato grande spavento a chi si trovava in zona - i Vigili del Fuoco sono intevenuti per mettere il sicurezza la galleria completando il distacco delle parti pericolanti e, successivamente, transennando l'accesso.

"La Galleria Frascotti - spiega il sindaco Paolo Tiramani in una nota su Facebook - è una proprietà privata con diritto di passaggio per i cittadini. Mesi fa avevamo già intimato alla proprietà di eseguire alcuni lavori. In giornata contattiamo la proprietà per un celere ripristino".