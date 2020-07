Latitante di mafia fuggito da Vercelli e arrestato in Liguria

Un 61enne di Salerno, Vincenzo Faggioli, ex collaboratore di giustizia e latitante per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione e porto di armi in luogo pubblico, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Salerno e di Vercelli, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno.

L’arresto è avvenuto venerdì scorso alla stazione di Ventimiglia per un residuo di pena di 9 anni, un mese e 19 giorni di reclusione e una multa di 4.500 euro. L’uomo aveva un lungo excursus criminale iniziato negli anni 2000.

Giovedì scorso gli agenti hanno intuito che l’uomo sarebbe rientrato in Italia attraverso la frontiera di Ventimiglia e quindi hanno predisposto un servizio alla frontiera della stazione. Una volta sceso da un treno che arrivava da Cannes è stato fermato ed ora è in carcere a Sanremo.