Auto ribaltata: a bordo una donna e due bambini

Una donna e due bambini sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto intorno alle 9,30 nel territorio comunale di Fontanetto Po, lungo la provinciale 31 bis.

Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, la vettura condotta dalla donna è finita fuori strada, ribaltandosi su un fianco. Sul posto, per i soccorsi, è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris che, dopo aver prestato i primi soccorsi ai tre occupanti della vettura, li ha affidati alle cure del 118 che, in via precauzionale, ha provveduto al trasporto all'ospedale Santo Spirito di Casale. Dalle prime informazioni le condizioni dei tre non dovrebbero essere preoccupanti.

Il personale dei Vigili del Fuoco si è anche occupato di mettere in sicurezza la vettura e l'area interessata dall'incidente.