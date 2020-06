Panchine trasformate in discarica e vandali scatenati

Pochi giorni di “libera uscita” e già si ripropongono i problemi legati a maleducazione e vandalismo. Ne sa qualcosa il sindaco di Trino, Daniele Pane che, al termine del fine settimana, si è trovato panchine trasformate in discariche di bottiglie di vetro di alcolici e barbecue del Parco delle Donne completamente devastato.

E, dopo il commento amareggiato per le bottiglie di birra e i bicchieri abbandonati su una panchina di piazza Garibaldi, al secondo atto vandalico, il sindaco decide di reagire chiudendo l'area verde.

“Questo è il parco delle donne appena dopo la riapertura “delle gabbie” - scrive il sindaco sui social -. Certe persone andrebbero tenute in casa a vita non solo per la pandemia. Sono furibondo! Il Parco delle Donne rimarrà chiuso fino a data da destinarsi, vista la grande inciviltà delle persone”.

Chi pensava che la pandemia e il lockdown avessero reso tutti un po' migliori, si è già dovuto ricredere, purtroppo.