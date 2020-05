Si immergono nella Sesia e vengono trascinati via dalla corrente - FOTO E VIDEO

Brutta avventura per due ragazzi che avevano pensato di rinfrescarsi nelle acque della Sesia e che, invece, sono stati trascinati via dalla corrente rischiando veramente gravissime conseguenze.

I due giovani, forse per il caldo, forse per godersi un momento di relax, si sono immersi nel fiume a Serravalle, senza immaginare che la corrente li avrebbe trascinati a valle senza consentire loro di riguadagnare la riva. Per loro fortuna, si sono imbattuti in alcuni rudere di un vecchio ponte, dove sono rimasti aggrappati fino a quando alcuni passanti hanno dato l'allarme.

Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo Sesia e il nucleo volo dei Vigili del Fuoco di Torino.

Il personale, calandosi dall'elicottero, ha recuperato i giovani, portandoli in salvo. L'intervento di soccorso si è concluso intorno alle 18,40: secondo le prime informazioni i ragazzi sono in buone condizioni.