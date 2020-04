Le uova di Pasqua per i bimbi della Pediatria

Sarete il “ponte dell’amore”. È con questo messaggio che l’associazione Pagliacci nel Cuore ha consegnato agli operatori del reparto di pediatria dell’ospedale di Vercelli le uova di Pasqua per i bambini ricoverati o che accedono in ospedale per qualche necessità.

“Gli scorsi anni venivamo a trovarvi – afferma la presidente di Pagliacci nel Cuore ODV, Simona Bernardini - quest’anno non ci sarà nessuna festa, ma non possiamo e non vogliamo dimenticare quei bimbetti che, anche durante questo difficile periodo, sono obbligati a stare in ospedale per un ricovero o una visita. Di solito ci chiamano “angeli dal naso rosso”… Ecco ora mi sento veramente piccola, nonostante io creda nel mio naso rosso davanti ai veri eroi, ai veri angeli, quelli dal camice bianco. Grazie”.