Lutto per Carlo Barberio, morto a soli 55 anni

Carisio dice addio a Carlo Barberio, 55 anni, morto all'ospedale delle Molinette di Torino dove era stato ricoverato per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. E, non potendo salutare per l'ultima volta un concittadino apprezzato e attivo nella vita del paese, i molti amici affidano ai social ricordi e attestazioni d'affetto.

“Hai combattuto con grande orgoglio e fierezza una battaglia troppo dura. Ora riposa in pace”, scrive un amico. Un altro ricorda come la vita sia ingiusta nel togliere un uomo ancora giovane a famiglia, affetti e amicizie. Barberio era coinvolto nelle attività del paese, in particolare con la Famija Carisin'a che, sulla sua pagina Facebook, ha dedicato al defunto un album di immagini in cui è ritratto mentre è al lavoro per le feste, la fagiolata, le tante iniziative del paese.

Barberio lascia il figlio Andrea con la mamma Laura, fratelli Vincenzo, Vito Umberto e sorelle Antonietta e Maria. La benedizione del feretro è prevista in forma strettamente privata alle 11 di mercoledì 8 aprile al cimitero di Carisio.