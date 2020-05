"Impotenti di fronte all'epidemia in corso. Abbiamo bisogno di aiuto"

Si rincorrono voci e interventi preoccupati sulla questione della Casa di Riposo di piazza Mazzini. Ecco il testo della lettera che il direttore della Casa di Riposo di piazza Mazzini, Alberto Cottini, ha inviato martedì 24 marzo al sindaco Andrea Corsaro e al direttore generale dell'Asl, Chiara Serpieri.

La situazione che ci troviamo ad affrontare in questo particolare momento esula completamente dalle nostre capacità e dalle nostre possibilità operative e oramai ha esaurito la forza fisica e mentale di tutto il Personale che sta lavorando senza risparmiarsi, in condizioni precarie, per garantire la sicurezza e la tranquillità degli Ospiti.

Quale struttura socio sanitaria non siamo, per nostra natura e attività esercitata, assolutamente attrezzati per affrontare le conseguenze dell’epidemia in corso risultando così del tutto impotenti.

Non siamo nelle condizioni operative di sapere quanti, tra gli Ospiti e i Dipendenti, siano o possano aver contratto l’infezione e quindi mettere in pratica le seppur minime e indispensabili misure conseguenti.

Come Personale dipendente, tutti stiamo lottando e ci stiamo battendo con qualcosa di immane che la gente, coscienziosamente chiusa in casa propria, non può neanche lontanamente immaginare né forse concepire.

L’ASL VC e il Comune ognuno per le proprie competenze ci hanno supportato.

Ma questo non è sufficiente.

Questa mattina quindi sono arrivato in ufficio per fare l’unica cosa che mi rimane: chiedere aiuto.