Mascherine, le vie di martedì 7 aprile

Prosegue la distribuzione delle mascherine alla popolazione.

Nella giornata di martedì 7 aprile, le mascherine verranno consegnate a cura dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile nelle seguenti zone: piazza Mazzucchelli, corso San Martino, via Legnano, via Paggi, via Leopardi, via Pirandello, via Alfieri, via Ariosto, via Guicciardini, via Botero, via Chicco, via Mercadante, via Parini, via Terracina (tratto tra via Testi e via Chicco)

I volontari del gruppo Alpini saranno invece al lavoro in corso Fiume, via Aosta, via Scalise, corso Prestinari (tratto tra passaggio a livello e piazza Mazzucchelli).