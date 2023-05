Sono in corso i rilievi della Polizia locale, nell'incrocio all'angolo tra via Massaua e via Derna dove, intorno alle 17, due utilitarie sono state coinvolte in un incidente che ha avuto come conseguenza anche l'abbattimento di uno dei semafori che regolano l'incrocio.

Sul posto anche il personale del 118 che ha accompagnato al Pronto soccorso uno degli automobilisti per ricevere le cure del caso.