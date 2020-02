Era in casa, morta da giorni: dramma a Vercelli

Sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato sulle cause della morte di una donna del 1964, originaria del Marocco, trovata cadavere nell'appartamento di corso Bormida 6 in cui viveva.

Ad allertare le forze dell'ordine e i Vigili del Fuoco, nel tardo pomeriggio di lunedì, i vicini di casa, allarmati dal forte odore che proveniva dall'appartamento: nessuno, prima, si era accorto di non aver incontrato da giorni la vicina. Quando i Vigili del Fuoco hanno aperto la porta, per la donna non c'era purtroppo niente da fare. Sul posto, per gli accertamenti, sono poi intervenuti i poliziotti della Squadra Volante.

Secondo le prime informazioni, la morte della donna sarebbe da attribuire a cause naturali, forse un malore che non le ha lasciato neanche il tempo di chiedere aiuto.