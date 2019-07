Frase vergognosa rivolta a un uomo che è morto da eroe

"Uno di meno... non ne sentiremo la mancanza". Una frase talmente incredibile - visto che era riferita a una foto del carabiniere Mario Cerchiello Rega, assassinato a Roma durante un servizio, da sembrare frutto di un furto di identità. La frase è comparsa in una discussione pubblicata sul gruppo "Sei di Novara se..." è stata tolta, ma non prima di essere fotografata e di diventare oggetto di prese di posizione indignate.

“Un commento vergognoso e inqualificabile, a maggior ragione se davvero arriva da un’insegnante, come da informazioni presenti su Facebook. Presenterò immediatamente un’interrogazione al Ministero competente, affinché sia fatta chiarezza, e siano presi adeguati provvedimenti”. I primi a intervenire sulle questione sono i parlamentari piemontesi della Lega Paolo Tiramani, sindaco di Borgosesia e membro della commissione Affari Sociali, e Cristina Patelli, membro della commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, che prendono posizione dopo aver ricevuto nelle prime ore di sabato numerose sollecitazioni, da parte di cittadini piemontesi indignati, a fronte di un post pubblicato su facebook da un’insegnante novarese, che recita: “Uno di meno, e chiaramente con uno sguardo poco intelligente, non ne sentiremo la mancanza”.