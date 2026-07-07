«Bettole, un campo sportivo abbandonato al degrado»

Riceviamo e pubblichiamo.

Ho eseguito un sopralluogo insieme a Paolo Tiramani al campo sportivo di Bettole di Borgosesia in seguito ad alcune segnalazioni ricevute dai residenti. Purtroppo abbiamo constatato come la struttura sia completamente abbandonata in stato di degrado.

Sono a conoscenza del fatto che la squadra di calcio di Bettole, a seguito della fusione con quella di Grignasco, non disputa più i propri incontri casalinghi in questo impianto, tuttavia vederlo in simili condizioni è un enorme dispiacere, considerando inoltre che pochi anni addietro furono fatti investimenti economici per alcune decine di migliaia di euro per renderlo agibile e a norma per lo svolgimento degli incontri di campionato. Furono completamente rifatti gli spogliatoi con arredamenti, impianti e attrezzature per accogliere atleti e arbitri. Ora la struttura risulta abbandonata, l'erba è molto alta con un evidente stato di incuria e l'accesso al campo e agli spogliatoi risulta totalmente libero a chiunque senza alcun tipo di impedimento e di chiusura. Ovviamente si sono già verificati episodi di vandalismo alle attrezzature e all'interno degli spogliatoi.

Mi chiedo per quale motivo non sia stato affrontato il problema e trovata una soluzione, magari dando in gestione l'impianto ad un'altra associazione, che potesse usufruire del campo ed operare una corretta manutenzione e sorveglianza. Credo che con un giusto accordo, ad esempio tramite l'erogazione di un contributo, questa soluzione avrebbe permesso di salvaguardare l'impianto. Un'altra soluzione potrebbe essere quella di creare un'area adibita allo svolgimento di feste, visto anche il parcheggio limitrofo, dal momento che da anni si è alla ricerca di uno spazio per questo scopo