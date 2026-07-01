Bettole, tre giorni di chiusura al traffico per i ripristini stradali

Per i lavori di asfaltatura della strada che attraversa la frazione, sono previsti due, in caso di necessità anche tre, giorni di completa chiusura al traffico a Bettole di Borgosesia. «Nelle giornate di giovedì 2, venerdì 3 e presumibilmente anche sabato 4 luglio il tratto sarà chiuso completamente al traffico per consentire lo svolgersi dei lavori in modo rapido e coordinato tra le diverse imprese che si occupano dei ripristini- spiega Paolo Urban, assessore alla Viabilità -. Abbiamo optato per la soluzione drastica di interrompere completamente il traffico in modo da risolvere il problema in tempi brevi ed in modo, ci auguriamo, definitivo»

Paolo Urban spiega che le date indicate si riferiscono al periodo massimo di chiusura previsto: se i lavori procedono senza intoppi, è possibile che nella giornata di sabato sia già possibile riaprire il traffico.

«Abbiamo ottenute ampie rassicurazione da parte delle imprese coinvolte che tutto si svolgerà in modo sinergico per ottimizzare i tempi e ottenere i migliori risultati – aggiunge ancora l’Assessore Urban – nel frattempo il traffico sarà deviato sull’altra sponda del Sesia. Ancora una volta, purtroppo, i cittadini dovranno sopportare un disagio, ma sarà l’ultimo: dalla prossima settimana Bettole sarà in ordine, il tratto sarà percorribile senza scossoni causati da irregolarità del fondo stradale e dunque sarà garantita anche la sicurezza dei mezzi a due ruote. Ringrazio fin d’ora i cittadini per la pazienza e la collaborazione».

