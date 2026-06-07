Parco Magni, bar ancora in attesa di un gestore

Potrebbe essersi rivelato più complesso del previsto trovare un gestore per il bar all'interno di Parco Magni, la più grande e frequentata area verde di Borgosesia. Dopo che, lo scorso 3 giugno, è scaduta la proroga concessa dal Comune per la presentazione delle candidature, non è arrivato alcun atto ufficiale a segnalare l'avvio delle procedure di affidamento della struttura. Si attende dunque di sapere se siano giunte offerte che non soddisfano in pieno i requisiti chiesti dal Comune o se il bando sia invece andato deserto e, nel caso, se ci siano alternative al vaglio dell'amministrazione per garantire un servizio ai frequentatori del parco ma anche per fare in modo che la struttura presente all'interno dello spazio verde possa essere rilanciata.

Dopo l'addio polemico del precedente gestore, a fine estate 2025 l'amministrazione comunale aveva assicurato il proprio impegno per il rialancio del bar, modificando alcuni parametri del bando di affidamento, che avrebbero potuto sembrare troppo onerosi e quindi scoraggiare le candidature. Il bando, che aveva scadenza il 19 maggio, era poi stato prorogato fino al 3 giugno. Dopo, il silenzio. Tuttavia, con la stagione estiva ormai di fatto iniziata sarebbe interesse sia di un eventuale gestore che dell'amministrazione velocizzare il più possibile le procedure - sempre che qualche imprenditore si sia fatto avanti, ovviamente.