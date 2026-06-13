Parco Magni, il bar ha un nuovo gestore

Il Comune di Borgosesia ha individuato il nuovo gestore del Parco Magni.

«Abbiamo pubblicato proprio stamattina la determina – spiega la vicesindaco Eleonora Guida – che ufficializza la concessione d’uso del Bar del Parco Magni a Giulia Cavalli, che con il suo “Giuly Bar” ha presentato una proposta pienamente in linea con la filosofia che il Comune ritiene debba sottendere a questo tipo di esercizio pubblico: che il bar lavora se il Parco Magni diventa attrattivo. Il modo migliore per richiamare gente nel Parco – aggiunge l’amministratrice - è organizzare iniziative che possano incontrare il gusto di un gran numero di utenti. Proprio per questo è stata apprezzata questa proposta, che prevede almeno una decina di eventi nell’arco dell’anno, rivolti alle diverse fasce d’età, con l’obiettivo di rivitalizzare il nostro bel polmone verde e renderlo attraente e vivibile dalla popolazione».

L'esercente individuata ha una quindicina di anni di esperienza nel settore e ha avanzato una proposta tecnica migliorativa molto apprezzata da Palazzo di Città, che permetterà di attivare quel servizio tanto atteso dalla cittadinanza ed auspicato dall’amministrazione.

Il Parco Magni e i fabbricati che custodisce al suo interno sono uno spazio di cui la città di Borgosesia va estremamente fiera: «L’area è sottoposta a tutela da parte del Ministero della Cultura – ricorda ancora Eleonora Guida – e costituisce un patrimonio di particolare pregio per la nostra comunità, che merita di essere valorizzato e reso fruibile a tutti: proprio per questo abbiamo cercato con attenzione un gestore che potesse garantire un servizio effettivo alla cittadinanza, non solo con l’apertura del bar, ma anche attraverso eventi attrattivi per le diverse fasce d’età. Siamo felici ed orgogliosi – aggiunge la vicesindaco – di aver individuato un soggetto serio ed entusiasta, a cui auguriamo il miglior successo e al quale garantiamo massima collaborazione, con il comune obiettivo di rendere il Parco Magni uno spazio fruibile, gradevole, vitale per tutti i borgosesiani».

Individuata la migliore proposta, ora si passa alla parte burocratica per la formalizzazione della concessione, dopodiché il nuovo gestore potrà prendere possesso degli spazi ed apportare le modifiche che ritiene necessarie allo svolgimento della propria attività. Il nuovo locale sarà quindi pronto per l’inaugurazione. «Ovviamente il Comune agevolerà le pratiche affinché i tempi risultino il più brevi possibile – aggiunge Guida – e si possa iniziare quanto prima a rendere operativo questo bellissimo progetto. Per il momento – conclude – siamo felici di poter dire: missione compiuta, il Parco Magni tornerà ad avere il suo bar».