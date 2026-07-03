Code, disagi e traffico in tilt nel primo giorno di lavori a Bettole

Sono andati oltre le previsioni i disagi al traffico causati dai lavori in corso a Bettole e dalla decisione di chiudere completamente il transito sul tratto di strada che attraversa l'abitato. Nella giornata di giovedì, primo giorno di lavori, il traffico, intorno al nodo di Borgosesia, è andato in tilt. A farne le spese la viabilità interna, oltre alla provinciale 299 sulla quale si è riversato tutto il traffico in salita e discesa sia dalla sponda vercellese che da quella novarese del fiume Sesia. Moltissime le lamentele degli automobilisti: qualcuno ha segnalato tempi di percorrenza di quasi due ore per coprire il tragitto tra Borgosesia e Prato Sesia; altri lunghissime code in centro città; altri ancora il blocco completato del traffico dalla rotonda sul torrente Sessera fino a quella di Agnona che conduce all'ospedale.

I disagi sono destinati a ripresentarsi anche venerdì. Con una sola consolazione: secondo le previsioni del Comune l'intervento di asfaltatura dovebbe concludersi nella giornata di oggi (o, al più tardi sabato). Non resta che armarsi di (tanta) pazienza.