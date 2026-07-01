Fare un viaggio studio in Spagna: come, dove e consigli utili

In questo articolo ti voglio parlare di come organizzare al meglio un viaggio studio in questo affascinante Paese e quali sono i luoghi migliori per soggiornare.

Partiamo quindi alla volta della Spagna, scoprendone tutti i segreti per un viaggio indimenticabile!

Perché un viaggio in Spagna? Lingua, tradizioni uniche e un clima perfetto

Perché scegliere proprio la Spagna per un viaggio studio?

La Spagna è un luogo tipico, che mantiene tradizioni vive e parla una lingua molto affascinante che da sempre attira gli studenti. Non a caso lo spagnolo è la seconda lingua più scelta, dopo l’inglese, per lo studio scolastico ed accademico.

Da Madrid a Siviglia, da nord a sud, la Spagna offre grandi opportunità per chi sceglie di soggiornarvi: innanzitutto un clima mediterraneo, ma anche una cultura amichevole ed aperta al prossimo.

Da non sottovalutare poi l’aspetto economico: la Spagna è sicuramente una delle mete meno care in Europa e per questo è spesso scelta come luogo ideale per un Erasmus estero dagli studenti stranieri.

Vediamo adesso come organizzare un viaggio perfetto per un soggiorno studio in Spagna e qualche consiglio utile.

Come organizzare un soggiorno studio in Spagna: consigli utili

Quando si viaggia, organizzare bene il proprio soggiorno con un’attenta pianificazione è sempre un utile consiglio da dare. A cosa pensare quindi, per organizzare una partenza in vista della Spagna?

Innanzitutto bisogna dare priorità ai propri obiettivi: per cosa viaggi? Vuoi apprendere la lingua, o fare una full immersion culturale alla scoperta delle tradizioni spagnole? O ancora, entrambe le cose?

Considera che ogni città spagnola può offrirti qualcosa nello specifico e avere peculiarità proprie.

Se viaggi per studiare lo spagnolo, sappi che valutare a priori la scuola di lingue individuata, magari dalle recensioni degli altri utenti, è molto importante. Una buona scuola di lingue deve essere riconosciuta dall’Istituto Cervantes con una certificazione apposita e deve godere di una buona reputazione.

Valuta quindi le esperienze di altri studenti che prima di te hanno partecipato ai corsi, per capire se i programmi e le metodologie offerte, possano fare al caso tuo.

Infine devi valutare la sistemazione; non solo da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista di confort. Soprattutto per lunghi soggiorni, valuta come ti troveresti meglio: se in un casa famiglia ospitante, per avere compagnia e supporto ogni giorno, oppure se in una sistemazione individuale, come un appartamento a basso costo in centro. Alcune città mettono a disposizione case per studenti con affitti contenuti, in zone strategiche e ben servite. Puoi ancora optare per i dormitori condivisi di alcune scuole se vuoi una soluzione ibrida.

Per un’organizzazione ottimale poi, fai una check-list delle cose da portare con te: dagli oggetti di prima necessità e di uso quotidiano, finendo con app utili per chi viaggia, come i traduttori simultanei supportati dall’ Intelligenza Artificiale o app per avere informazioni dettagliate sui luoghi che visiti.

Assicurati infine di non lasciare a casa una buona dose di coraggio e curiosità! Viaggiare all’estero può implicare di dover affrontare piccole sfide quotidiane o imprevisti. Non esitare a chiedere aiuto in una lingua straniera, questo potrebbe essere un buon modo per fare pratica!

Passiamo ora a dare uno sguardo alle città spagnole più gettonate, ideali per un viaggio studio.

Le mete migliori per viaggiare

Ogni città ha caratteristiche proprie: ad esempio Salamanca è la città universitaria per eccellenza, perfetta se vuoi fare un Erasmus o un tirocinio, ma anche se sei uno studente delle scuole superiori e vuoi incontrare tantissimi coetanei in viaggio studio.

Città come Siviglia, Malaga e Valencia sono città non troppo grandi, con un’atmosfera rilassata, che ti permettono di imparare perfettamente la lingua senza perderti il meglio della tradizione spagnola.

Malaga nello specifico è un luogo culturale importante, città di Pablo Picasso e sede di un museo a lui dedicato. Malaga è poi la capitale dell’Andalusia e mantiene vive le sue tradizioni, come la tanto odiata (e amata) “Corrida”. Qui ci sono tantissime arene dove questi spettacoli sono ancora in auge. Malaga ha radici arabe antiche che si possono ritrovare nei suoi monumenti e palazzi storici. Una visita in questa città è sicuramente una full immersion culturale.

Siviglia e Valencia sono città più contenute rispetto Madrid e quest’ultima, Valencia, possiede anche un’anima scientifica e moderna grazie a poli universitari che lavorano nell’ambito Aerospace. Siviglia è invece la capitale del flamenco e delle tapas; un luogo iconico della tradizione.

Infine come non citare la capitale spagnola, Madrid, che con la sua vita notturna è perfetta per i giovani. Madrid offre poi tantissime scuole di lingua, attrazioni culturali e specialità tipiche e si tratta di una città tra le più scelte in Europa per i viaggi Erasmus.

Qui puoi trovare il famoso “Triangolo dell’Arte” con i musei più famosi, ma anche tantissimi locali ed attività per i giovani, in una città che rispetta come stile le grandi capitali europee, ma che al contempo mantiene un’anima propria.









Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.