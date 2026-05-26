L’Inter Club Grange Neroazzurre è al lavoro per organizzare la “Festa del Doblete”, che si terrà domenica prossima in piazza Audisio a Trino con il catering del ristorante La Perla. I soci trinesi e quelli di Vercelli e Casale potranno così festeggiare una stagione strepitosa culminata con la vittoria del 21° Campionato e della decima Coppa Italia.
E per sostenere la squadra in questi due fondamentali partite sono stati davvero numerosi i soci che, con il presidente Gian Carlo Sali in prima fila, si sono recati all’Olimpico di Roma per assistere alla vittoria sulla Lazio e poi domenica a San Siro per godersi la premiazione sul campo e la sfilata dei campioni d’Italia per le vie di Milano.
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Trino | 26 maggio 2026, 08:10
“Festa di Doblete" per l'Inter Club Grange Neroazzurre
Appuntamento a Trino anche per i soci ci Vercelli e Casale
L’Inter Club Grange Neroazzurre è al lavoro per organizzare la “Festa del Doblete”, che si terrà domenica prossima in piazza Audisio a Trino con il catering del ristorante La Perla. I soci trinesi e quelli di Vercelli e Casale potranno così festeggiare una stagione strepitosa culminata con la vittoria del 21° Campionato e della decima Coppa Italia.