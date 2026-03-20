Agrimemorie, weekend tra cultura e divertimento dedicato al mondo agricolo

Mancano poche ore all’inaugurazione di AgriMemorie, il primo evento che la Fondazione Marazzato dedica all’affasciante tematica dei trattori storici e in senso più ampio al mondo agricolo e alle sue tradizioni, allo scopo di valorizzare e celebrare una delle eccellenze del territorio vercellese in primis.

L’evento, in programma Stroppiana (VC) sabato 21 e domenica 22 marzo con apertura al pubblico dalle 10:00 alle 18:00 (le 20:00 sabato), non offrirà soltanto una spettacolare panoramica sulla storia della meccanizzazione agricola, con oltre 100 mezzi tra locomobili a vapore, trattori a testa calda e via dicendo, ma offrirà l’ormai consueto mix di cultura e divertimento.

Momento particolarmente importante sarà quello dell’ormai abituale convengo del sabato mattina, nello showroom dove sono allestite anche la mostra tematica e quelle di modellismo, arte, fotografie. Un appuntamento che accomuna tutti gli eventi organizzati a Stroppiana da Fondazione Marazzato e che quest’anno vedrà una partecipazione particolarmente importante di enti e istituzioni locali e non.

Il parterre dei partecipanti è più che mai importante: si partirà infatti dalle 10:30 con i saluti istituzionali del sindaco di Stroppiana Stefania Ferraro, del sindaco di Vercelli Roberto Scheda e del Presidente della Provincia di Vercelli Davide Gilardino. A loro seguiranno quelli degli enti partner dell’evento: Roberto Coppo, Presidente di Confagricoltura Biella e Vercelli, Natalia Bobba, presidente dell’Ente Nazionale Risi, Daniele Pane, presidente dell’Associazione Borghi delle Vie d’Acqua, Roberto Guerrini e Luciano Salvadori, rispettivamente Presidente e Direttore di Coldiretti Vercelli/Biella, per concludere con Davide Sironi in rappresentanza della Confederazione Italiana Agricoltori di Novara e Vercelli.

A questo nutrito gruppo di rappresentanti delle istituzioni seguirà un gruppo altrettanto importante di relatori, moderati dall’esperto divulgatore e videomaker Pietro Bersani. Aprirà il convegno, intitolato “Evoluzione della meccanica agricola nel ‘900”, Gabriele Begnozzi, Vicepresidente della Commissione ASI per le Macchine Agricole e Industriali, che parlerà dell’aspetto collezionistico, seguito da Davide Lorenzone, conservatore del Museo Nazionale dell’Automobile di Torino ed esperto in macchine a vapore, che racconterà gli albori della meccanizzazione agricola e l’aratura di stato.

Dopo di lui, la parola passerà a Francesco Viganò e Primo Ferrari con la testimonianza del patrimonio storico rappresentato e custodito dell’archivio del Museo SAME di Treviglio.

Seguirà l’affascinante storia del Canale Cavour, opera irrigua tra le più celebri e importanti, raccontata da Stefano Bondesan, Presidente di Ovest Sesia, accademico e storico del territorio.

Un balzo verso l’attualità arriverà grazie alla partecipazione di Confartigianato Imprese Piemonte orientale, rappresentata da Rossano Denetto, Responsabile settore autotrasporto, autoriparazione logistica e mobilità e Francesca Barboni responsabile dell’Agenzia formativa Confartigianato Formazione scrl. A loro il compito di introdurre l’intervento finale dell’Ing. Attilio Rabbone, ex Direttore della MCTC ed esperto Egaf, che tratterà il tema delle Revisioni delle macchine agricole e dei trattori a ruote veloci in vigore dal 2 febbraio 2026.

Insomma, un incontro denso di storia e di cultura che tuttavia non si esauriranno con esso: nel pomeriggio è infatti previsto un convegno letterario con la lettura degli estratti di alcune opere di autori del novecento, Dante Graziosi e Sebastiano Vassalli, in particolare “Una Topolino Amaranto” e “Terre d’acque”, a cura del Professor Roberto Cicala editore di Interlinea edizioni, curatore dell'archivio Dante Graziosi, docente all' Università Cattolica del Sacro Cuore e all'Università di Pavia, con letture di Elisa Alaimo.

Nel tardo pomeriggio la cultura incontrerà l’enogastronomia, ancora una volta focalizzata sul territorio con la “Risotto Academy”. Si parte nel tardo pomeriggio del sabato (con replica la domenica mattina) i visitatori potranno infatti assistere a una dimostrazione di pilatura, fase fondamentale del processo di lavorazione che trasforma il riso grezzo in un prodotto finito. Subito dopo avrà luogo un workshop dedicato al risotto tenuto della rice sommelier Valentina Masotti, seguito da uno showcooking a cura dello chef Simone Musazzo. Per queste due attività è necessaria la prenotazione a questo link, presente anche nella pagina dedicata all’evento sul sito della Fondazione.

Ulteriore incontro che lega cultura e cibo avrà invece luogo domenica mattina con il convegno “Donne in agricoltura, leadership al femminile per un futuro più sostenibile, culturale e sociale”, a cura dell’associazione Donne & Riso che tratterà del ruolo strategico che la donna rurale ha nella promozione del territorio, della cultura risicola, della sostenibilità ambientale e sociale del territorio medesimo.

Trattori, modellismo, arte e.. cavalli

Protagonisti assoluti del weekend saranno naturalmente i trattori d’epoca: collezionisti privati e associazioni, tra cui Cavalli d’Acciaio, che cureranno anche le esibizioni di aratura con mezzi storici, e il neonato club Ruggine Piemontese, animeranno l’ampia area esterna del complesso in cui la Fondazione Marazzato ha la sua sede e dove custodisce il meglio della sua straordinaria collezione di camion e furgoni d’epoca. Dai marchi nostrani come Case, Orsi, Fiat, Landini, Carraro, Oto Melara e Lombardini, agli internazionali come John Deere, Ferguson, Nuffield, Deutz, Eicher e Porsche, senza dimenticare i piccoli trattori da fornace Lugli e Leprotto e le macchine a vapore della Collezione Lorenzone. Nel pomeriggio di domenica ci sarà la sfilata dei mezzi e l’elezione del trattore più bello votato dal pubblico.

Da questa provengono anche i modellini funzionanti protagonisti dell’area modellismo insieme ai modelli artigianali azionati ad aria compressa di Paolo Nai Oleari, e la mostra di modelli statici a cui contribuiranno diversi modellisti. Non mancheranno nemmeno opere d’arte e mostre fotografiche.

Per la gioia di grandi e piccoli, per entrambe le giornate sarà allestita anche un’ampia area ranch dove sarà possibile fare brevi giri in sella a pony e cavalli e a bordo di un calesse e assistere alle esibizioni di un cane ammaestrato. E naturalmente, le immancabili area food e l’area bimbi. cancelli apriranno ai visitatori dalle 10 alle 20 del sabato e dalle 10:00 alle 18 della domenica. Lo Showroom della Fondazione Marazzato si trova a Stroppiana (VC), al km 11 della SP31.