Asigliano in lutto per Maria Cristina Rosso, aveva 55 anni

Asigliano è in lutto per la morte di Maria Cristina Rosso, 55enne originaria del paese che, da tempo, si era trasferita a Milano per lavorare in una grande azienda internazionale.

La sua morte ha colpito le moltissime persone che, di questa donna gentile e sorridente, conservano un toccante ricordo: amici d'infanzia, coetanei come lei sempre presenti ai raduni di leva, amici del genitori, tuttora residenti in paese.

«Era una donna splendida da anni trasferitasi a Milano per lavoro - ricordano gli amministratori comunali sulla pagina social che si occupa di vita del paese - Era appassionata di fotografia ed era dipendente di una grande azienda internazionale. Era facile incontrare Cri ad Asigliano durante le visite a casa dai genitori». Un legame stretto, quello che il piccolo centro alle porte di Vercelli: «Era sempre presente la seconda domenica di maggio, in occasione del nostro giorno di festa perché San Vittore per lei era una certezza. Una donna tanto gentile quanto buona: sapeva essere carina con tutti indistintamente. La ricordiamo passeggiare con piacere lungo l'antico muraglione soddisfatta e felice. Lascerà un grande vuoto tra le persone che le hanno voluto bene».

Rosso lascia la mamma Rita, il papà Giuseppe e lo zio Giovanni Talpo. I funerali avranno luogo mercoledì 4 marzo alle 10, nella chiesa parrocchiale di Asigliano, partendo alle 9,40 dalla Casa Funararia Vercelli di Caresanablot dove, martedì 3 marzo alle 17 verrà recitato un primo rosario, seguito, alle 18 da un'analoga funzione in Parrocchia.

