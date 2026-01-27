Formigliana, riapre la Posta con i nuovi servizi della Pubblica Amministrazione

Sono terminati i lavori di ristrutturazione e ammodernamento dell'ufficio postale di Formigliana, finalizzati ad accogliere tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto Polis, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Tra gli interventi effettuati, il rinnovo completo dei layout degli uffici con nuovi arredi, nuove postazioni ergonomiche ribassate per poter meglio accogliere i clienti e nuova pavimentazione con percorso tattile. Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia all’ufficio postale sono disponibili a sportello anche i servizi Inps e i servizi anagrafici, con quindici certificati anagrafici e di stato civile a disposizione dei cittadini che sono registrati dal comune di competenza in Anpr (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) di cui è titolare il ministero dell'Interno.

L’ufficio postale di Formigliana situato in via Vittorio Veneto, 2 torna a disposizione dei cittadini con i consueti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.45.