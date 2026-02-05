Il mondo agricolo dice addio a Giovanni Perinotti, ex presidente di Confagricoltura Vercelli e Biella, imprenditore agricolo ed ex sindaco di Lignana. Aveva 62 anni e da tempo era malato. Anima dell’Anga Vercelli Biella, l’Associazione dei Giovani Agricoltori di Confagricoltura, ora guidata dal figlio Luigi, Perinotti era stato consigliere regionale e nazionale del movimento giovanile, prima di dedicare il proprio tempo all'attività di Confagricoltura. Sempre schierato nella difesa del settore risicolo, determinato a rappresentare le istanze della categoria, fal 2004 al 2009 aveva anche svolto l'incarico di sindaco a Lignana, paese nel quale aveva la sua attività. Presidente di Confagricoltura Vercelli Biella tra il 2015 e il 2021, è stato poi presidente della Federazione Nazionale di prodotto riso di Confagricoltura a Roma.

Perinotti lascia la moglie Loretta, i figli Martina, Luigi e Lucia con Amedeo; la mamma Margherita; i fratelli con le rispettive famiglie.

I funerali avranno luogo sabato 7 febbraio alle 11 nella chiesa parrocchiale di Lignana dove, venerdì 6 alle 17 sarà recitato il rosario.