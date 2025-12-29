 / Cronaca

Cronaca | 29 dicembre 2025, 09:40

Casello di Balocco, auto distrutta dalle fiamme

Incendio nella serata di domenica

Auto in fiamme, nella prima serata di domenica, intorno alle 19,30, lungo l'autostrada A4 in direzione Milano, poco prima dell' uscita di Balocco.

Per i soccorsi sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Livorno Ferraris e quello Volontario di Santhià: all'arrivo dei Vigili del Fuoco il veicolo era completamente avvolto dalle fiamme e l'intervento è valso alla completa estinzione del rogo ed alla messa in sicurezza dell'area interessata. La Polizia Stradale di Novara Est si è occupata degli accertamenti e il personale autostradale della gestione della viabilità.

