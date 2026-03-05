Urta con il camion la colonnina del distributore

E' finito con l'autoarticolato contro la colonnina del distributore di gasolio, all'interno della stazione di servizio di Cigliano sulla A4 Torino Milano. L'insolito incidente, avvenuto nella serata di mercoledì, ha causato la fuoriuscita di gasolio dalla colonnina danneggiata.

Per mettere in sicurezza la zona è intervenutia una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris che ha bloccato la fuoriuscita e delimitato l'area interessata. Sul posto è intervenuta anche la Polizia stradale per i controlli di rito.