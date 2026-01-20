Promozione. Trino, stop in casa. Sorride invece la Virtus Vercelli

Promozione

Il Trino si ferma (in casa) al cospetto dell’Union Novara; partita che si decide nel recupero (91’) con la rete di Ferrari. Con questa sconfitta gli azzurri escono temporaneamente dalla zona play-off. Sorride la Virtus Vercelli che batte il Piedimulera al termine di una partita rocambolesca. In vantaggio per 2-0 (Federici, Fogazzi) i gialloneri subiscono la rimonta del Piedimulera (2-2), ma trovano la rete decisiva al 91' con Birolo.

Risultati: LB Trino – Union Novara 0-1, Virtus Vercelli – Piedimulera 3-2

Prossimo turno: Orizzonti C.A. - LB Trino, Ivrea – Virtus Vercelli

1^ Categoria

Il Cigliano sembra non fermarsi più, battuta anche la Bosconerese (in trasferta) e con un punteggio che poteva lievitare anziché fermarsi ad un solo gol di scarto. La squadra di Calandra ha dominato la partita portandosi sul 2-0 con Varacalli e Actis Grande. La Bosconerese accorcia le distanze, ma Filippo Germano sigla la rete del 3-1, che chiude la sfida a favore dei giallorossi. Gran risultato anche del Livorno/Bianzè vittorioso nel finale di gara con la capolista Gaglianico, a segno Urena con una doppietta in 7 minuti. Pareggio esterno per la Pro Palazzolo che si fa raggiungere due volte, l’ultima a 3 minuti dalla fine. Marcatori: Albino, Micillo e Baraye.

Risultati: Bosconerese – Cigliano 2-3, Livorno/Bianzè – Gaglianico 2-0, Pertusa – Pro Palazzolo 3-3

Prossimo turno: Cigliano – Vallecervo Andorno, Ardor San Francesco Corio – Livorno/Bianzè, Annonese – Pro Palazzolo