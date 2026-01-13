Il Trino torna al successo, il Cigliano vince con gol di Umberto Germano

Promozione

Il Trino torna alla vittoria battendo il fanalino di coda Gravellona. Succede tutto nel secondo tempo con le reti di Brugnera e Volpatto, gli ospiti accorciano le distanze su rigore a 7 minuti dal termine. Con questo successo il Trino si aggancia alla zona play-off. Pareggio per la Virtus Vercelli con gli Orizzonti C.A. Gialloneri in vantaggio al 21’ con Modena, ma ripresi al 77’ dalla marcatura di Menabò.

Risultati: Gravellona - Trino 1-2, Orizzonti C.A. - Virtus Vercelli 1-1

Prossimo turno: Trino – Union Novara, Virtus Vercelli – Piedimulera

1^ Categoria

Prima giornata del girone di ritorno con il Cigliano in evidenza. La squadra di Calandra batte il Ponderano facendo un importante passo avanti in classifica. Gol di Umberto Germano, pareggio ospite e vantaggio definitivo di N. Genestrone. Battuta d’arresto per il Livorno /Bianzè che non trova continuità e cede al CGC Aosta dopo essere stato due volte in vantaggio (Urena, Enrico). Fa festa la Pro Palazzolo vittoriosa con il Pozzomaina per la rete realizzata da Veliu ad inizio del secondo tempo.

Risultati: Cigliano – Ponderano 2-1, CGC Aosta – Livorno/Bianzè 3-2, Pro Palazzolo – Pozzomaina 1-0

Prossimo turno: Bosconerese – Cigliano, Livorno/Bianzè – Gaglianico, KL Pertusa – Pro Palazzolo