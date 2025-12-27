 / Cronaca

Cronaca | 27 dicembre 2025, 08:17

Urta con l'auto un camper: incidente sulla Stroppiana - Santhià

Mezzi di soccorso in azione nel pomeriggio di Santo Stefano

Tamponamento tra un'auto e un camper, poco prima delle 18 del giorno di Santo Stefano  sulla diramazione A26 - A4 nel territorio comunale di Crova. Il sinistro è avvenuto intorno alle 18 al chilomentro 20,6, in direzione Santhià: per i soccorsi, è stata mobilitata la squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli.

All'arrivo sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato gli occupanti già fuori dei rispettivi mezzi e affidati alle cure dei sanitari del 118: il personale si è occupato della messa in sicurezza di entraImbe i mezzi di fornire l'illuminazione durante l'intervento.

Gli agenti della Polizia Stradale e gli operatori dell'autostrada si sono occupati dei rilievi e della gestione della viabilità: notevoli i danni ai mezzi coinvolti.

redaz

