Rubano la borsa dall'auto di una donna, tre arresti

Tre arresti, nei giorni scorsi, per un furto con destrezza avvenuto nell'area di parcheggio di un supermercato del capoluogo. A finire in manette persone già note per reati predatori commessi, in particolare, con la tecnica di distrarre donne intente a caricare la spesa in auto.

Un primo allarme, era scattato quando i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Vercelli avevano ricevuto la segnalazione dell’ingresso, in città, di un’autovettura utilizzata da soggetti dediti ai furti, e pertanto avevano deciso di avviare un servizio finalizzato alla prevenzione della criminalità predatoria. Pochi minuti dopo, perveniva al 112 la segnalazione di una donna, che aveva subito il furto della borsa all’interno del parcheggio di un supermercato cittadino, da parte di due soggetti: uno che l’aveva distratta con un pretesto, e l’altro che aveva rapidamente sottratto la borsa dal sedile anteriore dell’autovettura della vittima, per poi darsi alla fuga a bordo di un’autovettura condotta da un terzo complice.

Intuendo che vi potesse essere una correlazione tra i due episodi, pochi minuti dopo, i poliziotti agganciavano l’autovettura segnalata, riuscendo poi anche con l’aiuto di personale in divisa della Squadra Volante a fermare definitivamente il mezzo per procedere agli opportune verifiche del caso.

L’attività di indagine, effettuata nell’immediatezza dell’evento, consentiva di ricostruire il tragitto effettuato dall’autovettura. Anche attraverso gli impianti di videosorveglianza cittadina, era possibile immortalare la condotta criminosa e, addirittura, uno dei soggetti fermati nell’atto di disfarsi della borsa della donna, rinvenuta in un bidone della spazzatura lungo il tragitto percorso dai malfattori.

Anche la perquisizione effettuata all’interno dell’autovettura, permetteva ai poliziotti di rinvenire alcuni oggetti di proprietà della vittima.

I tre indiziati, venivano quindi tratti in arresto per il reato di furto con destrezza e associati presso la locale casa circondariale di Vercelli. A loro carico, venivano anche sequestrati circa 1500 euro in contanti, presumibilmente provento di altri reati. All’esito della convalida, gli stessi venivano collocati agli arresti domiciliari. Venivano inoltre colpiti dalla misura di prevenzione del foglio di via, a firma del Questore della provincia di Vercelli. Alla vittima, venivano invece restituiti tutti i propri averi.

Le modalità seguite per mettere a segno il reato descritto sono tipiche di una tipologia di furti particolarmente frequenti, in particolare all’interno dei parcheggi dei supermercati e a danno di vittime vulnerabili: con un pretesto, come ad esempio la segnalazione di una monetina caduta, l’ignaro malcapitato, di solito all’atto di caricare nell’auto (che rimane così aperta) la spesa, viene distratto, mentre un complice si appropria della borsa, generalmente collocata all’interno dell’autovettura. Per tutelarsi da questa tipologia di reati, è necessario un grande sforzo di attenzione, al fine di non cadere nei raggiri dei malintenzionati.