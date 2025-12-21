Pro Vercelli sconfitta e umiliata

La Pro Vercelli si conferma in una fase di "rottura prolungata" e accomiata dal 2025 con una umiliante sconfitta 0-5 al Piola-Robbiano contro l'Arzignano. Una Pro brutta, confusa e con poche idee, che il gol a freddo (Arzignano avanti dopo 45'') da solo, non può bastare a giustificare una prestazione così opaca dei vercellesi. Sicuramente una squadra stanca, quella di Santoni, com'era già emersa nelle ultime uscite, che trova nel pit-stop di fine anno un prezioso alleato. Pro con il classico 4-3-3 anche se con diversi interpreti. In difesa Piran e Pino esterni, Clemente e Coccolo in marcatura. A centrocampo El Bouchataoui a dare fosforo al reparto supportato da Iotti e Burruano; in attacco tridente con Comi, A. Sow, Rutigliano. Dopo accostamenti cromatici discutibili e che poco hanno a che fare con la storia dei club, squadre con i colori tradizionali: Pro in bianco e calzoncini neri; Arzignano in gialloazzurro. Si parte. 45'': Clamoroso al Piola: l'Arzignano passa subito in vantaggio: Lakti libero sulla corsia di destra accelera, entra in area e conclude in diagonale: Livieri respinge non al meglio e in acrobazia Moretti infila lo 0-1. Match tutto in salita per i bianchi dopo neppure 1'. Pro che accusa il colpo; Arzignano a creare apprensione nell'area vercellese (7'). Primo quarto d'ora. Pro sotto di un gol che cerca di riordinare le idee. Possesso palla nella metà campo veneta ma nessuna occasione. Errori anche in fase di controllo palla. Davvero un avvio shock per i vercellesi. 20': Arzignano ancora pericoloso con Moretti che calcia al volo dal limite su una palla respinta dalla difesa: pallone ribattuto. Ma la Pro in questi primi 20' proprio non c'è. Infortunio a Bianchi, costretto a uscire. Entra Castegnaro. 27' Altro brivido per la Pro: errato disimpegno difensivo della Pro: Mattioli da fuori area sfiora il palo alla sinistra di Livieri. 27': Raddoppio quasi inevitabile dell'Arzignano: Lakti riceve palla dall'out destro e senza essere contrastato serve dal lato opposto Bernardi: che entra in area, controlla e, complice una leggera deviazione di Clemente, supera Livieri: 0-2. 33': Minesso finisce a terra in area dopo un contatto con Clemente: l'arbitro è chiamato alla revisione: nulla di fatto. Ma Pro sempre più in affanno. 38': Occasione Pro per riaprire il match: contropiede dei bianchi - e questo conferma l'andamento della gara con i veronesi che pur in vantaggio fanno la partita - con Rutigliano che, su lancio di Sow, entra in area e calcia di potenza: prezioso recupero in extremis di Toniolo che salva la situazione: si resta sullo 0-2. 43': Comi di testa a colpo quasi sicuro: ancora Toniolo salva a portiere battuto:. Timidi segnali di risveglio dei bianchi nel finale di tempo. 45': Arzignano che ribadisce di essere padrone del match: Mattioli si beve Clemente e apre sulla destra per Cariolato: conclusione deviata da A. Sow in angolo. 2' di recupero. Intervallo utile alla Pro per riordinare le idee e mister Santoni per trovare dalla panchina qualche soluzione per tornare in superficie.

Si riparte: nella Pro dentro Carosso per Pino. 3': L'Arzignano cala il tris e, a meno di sorpresa, blinda i tre punti. Cross dalla sinistra di Toniolo, Minesso gira di testa sul palo più vicino dove Livieri riesce solo ad accompagnare la sfera nell'angolino: 0-3 gelo al Piola. 6' Carosso ci prova da fuori: alto. Arzignano che sfiora il poker con Mattioli. 11'; Carosso e Rutigliano cercano fortuna nell'area giallo azzurra con conclusioni al volo senza troppa fortuna. 13': infortunio all'arbitro (problemi al polpaccio): nulla di grave. Quattro cambi e slot completati in casa Pro: dentro Mallahi, Marchetti, O. Sow e Akpa Akpro. Squadra ridisegnata da mister Santoni. Prime sostituzioni anche per l'Arzignano. Ma al 20' della ripresa la situazione non cambia: Arzignano avanti di tre gol e bianchi in affanno. Gara spezzettata. 25': Poker dell'Arzignano: Nanni appena entrato controlla la palla dal lato destro dell'area e centra per Moretti: colpo di testa preciso che supera Livieri e si spegna in fondo alla rete: 0-4. Tutto troppo facile per gli ospiti. Pro inguardabile. 28' El Bouchataoui dal limite: a lato. Ora per la Pro si tratterà di rendere meno umiliante la sconfitta. 30': Livieri sventa lo 0-5 su conclusione potente di Minesso. Gara che si trascina stancamente verso l'epilogo. 38' Comi ci prova dal limite senza precisione. Ultimi 5'. 43': pokerissimo per l'Arzignano: Lakti supera Marchetti, vince un contrasto con Sow, si lancia in area e appoggia in rete alla sinistra di Livieri: 0-5. Pro sconfitta e umiliata.

PRO VERCELLI (4-3-3): Livieri; Piran (14' st Akpa Akpro), Clemente, Coccolo (14' st Marchetti), Pino (1' st Carosso); Iotti, El Bouchataoui, Burruano (14' st O. Sow); Rutigliano (14' st Mallahi), Comi, A. Sow.

In panchina: Rosin, Haoudi, Ronchi, Huiberts, Zacchera.

Allenatore: Santoni