Niccolò Giagoni, presente e futuro tra i pali della Pro Vercelli

Una stagione ricca di parate da leader, di giocate da portiere contemporaneo. Maggiormente noto ad appassionati di calcio giovanile e addetti ai lavori, probabilmente in minor risalto agli occhi di chi segue con frequenza ridotta le categorie under, Niccolò Giagoni è un perno della formazione delle Bianche Casacche.

1,86 di altezza, forte personalità e qualità tecniche gli permettono di essere un portiere dotato di ogni caratteristica per poter fare il salto di qualità. Attraverso le sue prestazioni, partita dopo partita, Giagoni si sta confermando un punto fermo della formazione vercellese. La fiducia da parte di Melchiori è elevata e il portiere classe 2010 la sta ripagando attraverso partite di livello elevatissimo, fatte di parate decisive ma anche assist, come in occasione della 10ª giornata, partita vinta 3-1 in casa sul Renate. Oggi la Pro Vercelli U16 naviga a metà classifica del girone A del Campionato nazionale Under 16 Serie C ed è grazie agli svariati interventi decisivi di Niccolò Giagoni che alcune situazioni pericolose, sportivamente parlando, sono state sventate.

Dalle mani di un portiere che ha il futuro davanti a sé a quelle di una società, la Pro Vercelli, che sta puntando su di lui. L’estate trascorsa ha fatto sì che Giagoni restasse nella provincia piemontese, dove già vestiva la casacca bianca nella scorsa stagione giocando nella formazione allenata da Massimo Ricardo. L’esperienza più recente, prima di giungere a Vercelli, Giagoni l’ha vissuta con la divisa del Novara, dove si era fatto notare per essere costantemente tra i migliori. La scelta di restare in azzurro precedette il provino con la Sampdoria. In seguito, i contatti con il Pontedera non furono tanto forti da indirizzare il portiere della Pro lontano da Vercelli.

Giagoni ha alle spalle una carriera pregevole nonostante la giovane età. Nativo di Settimo Torinese, muove i primi passi alla Pro Eureka, salvo scegliere la Sisport (scuola calcio Juvetnus) fino alla stagione da Under 14. La parentesi al Chieri, dove rimane per sette mesi, è una fase di passaggio che lo porta a Novara e, da oltre un anno, a Vercelli. Le presenze in campionato da titolare, l’ottima fattura delle prestazioni e, come detto, una spiccata personalità sono dalla parte di Niccolò Giagoni.