Insieme per Gaza, in bicicletta da Biella a Roma, per solidarietà al popolo palestinese

Siamo donne e uomini senza potere, increduli e sconvolti di fronte all’immensità del male che sta distruggendo Gaza e la sua popolazione, spaventati dall’accettazione della crescente violenza e giustificazione delle guerre nel mondo. Noi, cittadini e cittadine che camminano per Gaza, partiti da Oropa e diretti a Milano e a Roma, chiediamo al Governo italiano, al Parlamento, al Presidente della Repubblica, ai Ministeri competenti e alla Rappresentanza italiana presso l’Unione Europea di agire concretamente per fermare la guerra e sostenere i diritti umani e il diritto internazionale. Camminiamo per non restare in silenzio. Camminiamo perché crediamo che la pace sia una responsabilità collettiva. Chiediamo che l’Italia:

Dichiari pubblicamente il sostegno a un immediato cessate il fuoco permanente a Gaza e nei Territori occupati della Cisgiordania, e si impegni per una soluzione politica che garantisca sicurezza, diritti e autodeterminazione al popolo palestinese.

Sospenda ogni forma di esportazione di armi e componenti militari verso Israele, in coerenza con la legge 185/1990 che vieta la vendita di armi a Paesi in guerra o che violano sistematicamente i diritti umani, e dell’articolo 11 della Costituzione italiana secondo il quale l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

Sostenga la richiesta di accesso umanitario immediato e illimitato alla Striscia di Gaza per gli aiuti medici, alimentari e civili, rafforzando il ruolo delle organizzazioni italiane e internazionali attive sul campo.

Condanni ogni forma di violenza contro i civili, inclusi gli attacchi indiscriminati, gli sfollamenti forzati, l’uso di armi proibite, e chieda l’applicazione delle risoluzioni ONU e della giustizia internazionale, compresa la Corte Penale Internazionale.

Promuova attivamente percorsi di pace, riconciliazione e dialogo, anche attraverso il sostegno a progetti di educazione alla pace, scambi tra giovani, iniziative artistiche e culturali che favoriscano l’empatia e il riconoscimento reciproco.

Camminiamo per Gaza, per le vittime civili, per i bambini sotto le macerie, per gli ostaggi israeliani e palestinesi e per tutte le famiglie che vivono nell’incubo della guerra. Ma camminiamo anche per noi stessi: per difendere la dignità della nostra Repubblica, fondata sul ripudio della guerra, e per chiedere che l’Italia torni a essere un Paese costruttore di pace. Vi invitiamo a firmare e a camminare con noi. Anche un passo, anche una firma, può fare la differenza.

Ispirandoci alle numerose LOCAL MARCH FOR GAZA abbiamo pensato di percorrere, in bicicletta, il tratto della Via Francigena da Biella a Roma, allo scopo di manifestare solidarietà al popolo palestinese e di contribuire a raccogliere altre firme per la petizione.

Partiremo da Biella sabato 18 ottobre, in mattinata, con l’obiettivo di raggiungere la capitale entro lunedì 3 novembre, in concomitanza con l’arrivo a Roma dei referenti locali delle marce effettuate in varie zone d’Italia, per consegnare le firme della petizione al Presidente della Repubblica.

I km da percorrere saranno circa 850, suddivisi in 15/18 giorni, con tappe dai 50 ai 70 km al giorno. Pedaleremo lungo questa “Bike for Gaza” seguendo indicazioni, tracce GPS e mappe della Via Francigena. Sarà possibile aggregarsi anche solo per una tappa, o per brevi tratti.Sono previste pause a metà giornata per pranzare nei paesi attraversati dall’itinerario, mentre di sera, auspicabilmente, sarà possibile cenare insieme nelle strutture ricettive che ci accoglieranno.

Alla partenza e/o al termine di ogni tappa è previsto un momento di riflessione durante il quale leggeremo la petizione, raccoglieremo le firme e ascolteremo gli interventi di chi vorrà partecipare.

Si può partecipare o sostenere la Bike for Gaza in vari modi:

pedalando insieme per 15 giorni

aggregandosi per una o più tappe

pedalando per qualche chilometro lungo il percorso delle singole tappe

senza pedalare, firmando l’appello ai punti di partenza o di arrivo delle tappe

fornendo supporto logistico/organizzativo/morale

offrendo ospitalità nei paesi attraversati dall’itinerario

partecipando alle marce di inizio novembre con i referenti dei vari gruppi *

seguendoci e incoraggiandoci sui social media

È gradita la partecipazione con bandiere della pace, bandiere palestinesi, colori arcobaleno.

Il gruppo vercellese Insieme per Gaza sostiene e promuove questa iniziativa. La carovana transiterà per Vercelli il 18 Ottobre con una pausa pranzo presso il Circolino Isola dalle 12.30 e si sposterà poi in piazza Cavour alle ore 14 per un momento di confronto e la raccolta firme al banchetto che verrà appositamente istituito dal gruppo Insieme per Gaza. Sarà altresì possibile firmare la petizione venerdì 10 e venerdì 17 sempre in piazza Cavour, durante il presidio di Insieme per Gaza.