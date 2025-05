Incidente tra quattro furgoni

Maxi incidente con quattro furgoni e 5 persone coinvolte, nel pomeriggio di lunedì 26 maggio, sulla A4. E' avvenuto intorno alle 17,30 in all'altezza di Rondissone, in direzione Torino. Per i soccorsi è stata allerata la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris: all'arrivo ha trovato i colleghi di Torino che, rientrando da un addestramento, si erano fermati a prestare i primi soccorsi.

Affidati i feriti ai sanitari, i Vigili del Fuoco hanno provveduto in seguito alla messa in sicurezza delle vetture e dell' area interessata. Presenti sul posto anche i Sanitari e agenti della Polizia Stradale