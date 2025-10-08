Giornata positiva per Trino e Cigliano

Promozione

Il Trino fa sua la gara con l’Ivrea (lontana parente della brillante formazione dello scorso campionato) con una doppietta di Brugnera a cui fa seguito Petrocelli. Con questa vittoria i biancoazzurri si portano al secondo posto della classifica (insieme al Casale) a 2 punti dalla capolista Juve Domo. Niente da fare per la Virtus Vercelli che incappa in un brutto scivolone casalingo: a Borgovercelli i gialloneri sono sconfitti 4-0 dal Quincinetto/Tavagnasco.

Trino: Beskorovaynyy, Giolo Pomati, Meo Defilippi Baggio Ndiaye, Passannante (dal 65’ Volpatto) F. Carrese Mercandino (dal 58’ Apollo) Brugnera Petrocelli. A disposizione: Cusumano, M. Carrese, Conti, Balocco, Buscaglia, Onorato, Visetti. All. Modenese.Marcatori: al 40’ rigore Brugnera (T), al 45′ rigore Valsecchi (I), al 56’ Brugnera (T), al 72′ Petrocelli (T), all’83′ De Masi (I)

Trino – Ivrea 3-2, Virtus Vercelli – Quincinetto/Tavagnasco 0-4

Prossimo turno: Ceversama – Trino, Ornavassesse – Virtus Vercelli

1^ Categoria

Con un rigore, realizzato da Stroppiana, al 15’ secondo tempo il Cigliano batte il Gaglianico e oltre a confermare l’imbattibilità raggiunge la zona play-off e si porta soli 3 punti dalla capolista Bollengo. Anche il Livorno/Bianzè sta risalendo la classifica. La squadra di Yon supera il coriaceo Valle Elvo, dopo essere stato in svantaggio, per i granata a segno Nyshchyc (al 22’) e autogol dei lanieri alla fine del 1^ tempo. A completare il tris di successi delle vercellesi ci pensa la Pro Palazzolo che nel Girone F ha la meglio sul Gassino con Petrillo e Micillo che mettono al sicuro il risultato nel 1^ tempo.

Cigliano – Gaglianico 1-0, Livorno/Bianzè – Valle Elvo 2-1, Pro Palazzolo – Gassino 2-1

Prossimo turno: Ardor S. Francesco Corio – Cigliano, Leinì – Livorno/Bianzè, Comala Torino – Pro Palazzolo