«Basta scavi per la fibra. Denunciamo le società che non ripristinano l'asfalto»

E' di nuovo guerra tra il Comune di Borgosesia e le società che si occupano di posa della fibra ottica. Dopo lo stop imposto in passato ai lavori - in segno di proteta per i carenti ripristini relativi alle asfaltature delle vie coinvolte negli scavi - ora il sindaco di Borgosesia annuncia la decisione di spoegere denuncia contro FiberCop «per gravi omissioni nei ripristini stradali in seguito ai loro lavori di posa della fibra ottica».

«La problematica - spiega Bonaccio in una nota diffusa sui social - è gravissima perché riguarda la sicurezza stradale e soprattutto la sicurezza dei nostri cittadini, non è più possibile tollerare che anziani rischino pericolose cadute e gli automobilisti distruggano le autovetture. Si al progresso ma basta ai danni: continuerò a non rilasciare nuove autorizzazioni per tratti richiesti perché non ci sono assolutamente le condizioni», conclude il sindaco. Un intervento che ha dato la stura a decine di commenti, anche fotografici, sulla situazione precaria in cui si trovano diverse strade del centro abitato.