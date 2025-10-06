 / Attualità

Attualità | 06 ottobre 2025, 18:38

Accensione anticipata degli impianti di riscaldamento

Ordinanza del sindaco per la città di Vercelli

 Viste le temperature basse (e le previsioni meteo per i prossimi giorni), il sindaco di Vercelli, Roberto Scheda, ha firmato l’ordinanza di accensione anticipata degli impianti di riscaldamento. Sarà attiva da domani, martedì 7 ottobre. Si ricorda che la misura massima è di 14 ore al giorno, comprese tra le ore 5 e le ore 23.
 

