Viste le temperature basse (e le previsioni meteo per i prossimi giorni), il sindaco di Vercelli, Roberto Scheda, ha firmato l’ordinanza di accensione anticipata degli impianti di riscaldamento. Sarà attiva da domani, martedì 7 ottobre. Si ricorda che la misura massima è di 14 ore al giorno, comprese tra le ore 5 e le ore 23.

