«Cessate il fuoco; la Palestina sia libera»

Vercelli risponde alla mobilitazione pro Gaza con un'importante adesione di partecipanti a due iniziative ravvicinate: giovedì sera circa 200 persone si sono ritrovate in corso Abbiate per ricordare gli oltre 1600 tra medici e operatori sanitari uccisi a Gaza negli ultimi due anni; venerdì mattina, un lungo corteo con studenti, lavoratori, attivisti e sindacalisti ha protestato contro l’abbordaggio della Flotilla, chiedendo a gran voce il cessate il fuoco e il termine delle ostilità a Gaza, urlando “Free Palestine”: dopo aver percorso un tratto di corso Libertà, i manifestanti sono arrivati davanti al Municipio accompagnati da musica palestinese e sfilando dietro a un enorme striscione dai colori arcobaleno con la scritta: «Cessate il fuoco». In piazza Municipio gli interventi dei manifestanti e di Valter Bossoni, segretario della Camera del Lavoro.

Anche a Borgosesia (dove pure si era svolta la manifestazione in memoria degli operatori sanitari) un corteo e in flash mob hanno richiamato l'urgenza di azioni internazionali a garanzia del cessate il fuoco e di una pace duratura.