Vercelli e Borgosesia, flash mob per i sanitari uccisi a Gaza. Venerdì giornata di sciopero

Vercelli aderisce alla manifestazione nazionale "Luci sulla Palestina - 100 ospedali per Gaza" in ricordo dei 1600 operatori sanitari palestinesi uccisi negli ultimi due anni nella Striscia. Alla serata, promossa a livello nazionale dopo il digiuno di medici e personale sanitario, hanno aderito gli operatori di oltre 200 strutture ospedaliere italiane. A Vercelli è il gruppo di volontari che ha promosso la raccolta alimentare al Circolino dell'Isola a invitare cittadini e associazioni a partecipare al flash mob ritrovandosi, alle 20,30, in corso Abbiate con una torcia, una fiaccola o semplicemente la luce del telefono. Dalle 21, al microfono, sarà possibile leggere i nomi di medici e infermieri morti e poesie.

A Borgosesia il flash mob sarà alle 21, davanti all'ospedale Santi Pietro e Paolo di Cascine Agnona.

Nella serata di mercoledì, intanto, un gruppo di cittadini si è ritrovato, in piazza Cavour, dopo l'arrivo delle notizie sull'abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte degli Israeliani, sventolando bandiere palestinesi e cartelli con la scritta «Stop al genocidio» e «Free Palestine» mentre la Cgil Vercelli Valsesia, annunciando l'adesione allo sciopero generale per la giornata di venerdì, invita i cittadini a ritrovarsi per la manifestazione in corso Libertà angolo viale Garibaldi a Vercelli e in piazza Martiri a Borgosesia.

«L’aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani, rappresenta un fatto di gravità estrema. Un colpo inferto all’ordine costituzionale stesso che impedisce un'azione umanitaria e di solidarietà verso la popolazione palestinese sottoposta dal governo israeliano ad una vera e propria operazione di genocidio. Un attentato diretto all’incolumità e alla sicurezza di lavoratrici e lavoratori, volontarie e volontari imbarcati. Non è soltanto un crimine contro persone inermi, ma è grave che il governo italiano abbia abbandonato lavoratrici e lavoratori italiani in acque libere internazionali, violando i nostri principi costituzionali», si legge nella nota sindacale.