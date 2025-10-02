Mario Adinolfi a Vercelli per presentare "L'Isola"

Mario Adinolfi, giornalista, scrittore e deputato della XVI legislatura, sarà a Vercelli venerdì 3 ottobre, alle 18.30, al Modo Hotel in piazza Medaglie d’Oro, per presentare, assieme al parlamentare Emanuele Pozzolo, il suo ultimo libro, “L’Isola”.

Romano, classe 1971, Adinolfi in carriera è stato giornalista, blogger, parlamentare del Partito Democratico, poi fondatore del movimento politico "Il Popolo della Famiglia". In mezzo, esperienze insolite come la partecipazione all'Isola del Famosi e un curriculum da giocatore di poker a livello internazionale. «Per alcuni è la voce fuori dal coro necessaria in un Paese che corre verso il progressismo a colpi di leggi sui diritti civili - spiega Pozzolo Per altri è un ostinato nostalgico del passato, incapace di accettare la modernità. Lui, però, la parola "divisivo" non la vive come un insulto, ma come un complimento: se non dividi, non costringi a pensare».

«Essere divisivi - dice Adinolfi - non significa essere cattivi o provocatori a tutti i costi, significa non lasciare indifferenti. lo quando parlo, lo faccio per far pensare. E pensare, per definizione, vuol dire prendere posizione a favore o contro. Se la gente mi ascolta e resta neutra, vuol dire che ho fallito. Preferisco mille critiche a un'indifferenza generale».

L'incontro è aperto a tutti e a ingresso libero.