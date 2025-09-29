Vince 2 a 0 la capolista Vicenza, ma è una buona Pro Vercelli

Una buona Pro Vercelli esce sconfitta a Vicenza: la sfida del Menti si chiude 2-0 per la capolista. Decide una rete dell'ex Morra al 36 e in pieno recupero Struckler. Bianchi che hanno avuto il merito di crederci e tenere in scacco il Vicenza fino al 93' creando anche i presupposti per il pareggio (traversa di Iotti).

Il trittico di fuoco delle prime giornate, Brescia, Lecco e Vicenza si chiude per la Pro Vercelli al "Menti" contro il "Lane" forse la formazione più accreditata per il salto in serie B. Veneti favoriti, Pro che dall'alto dei 9 punti, può giocare senza eccessiva pressione. Qualche cambio nella Pro: a centrocampo rientra Rutigliano dopo la squalifica, in panchina Huiberts e Akpa Akpro; mentre in attacco i due Sow con Comi. Match con buoni ritmi. Pro in maglia nera che risponde alle offensive del Vicenza (nella tradizionale tenuta biancorossa) con Iotti (palla alta) e Pino (14') dalla distanza. Al 16' Clemente a terra: botta per il centrale vercellese, che riprende il suo posto dopo l'intervento medico. Da valutare le sue condizioni. Il Vicenza preme: Livieri blocca su Morra; Comi deve intervenire nella propria area per spezzare un'azione offensiva dei berici. Morra (30') di testa alza oltre la traversa. Primo cambio nel Vicenza Caferri per Tribuzzi, infortunato. Buon momento per gli uomini di Gallo.

36' il Vicenza passa con l'ex Morra: azione insistita di Costa che supera Sow e dalla sinistra centra per l'ex Morra che, di testa, supera Livieri che riesce solo a intercettare la sfera: 1-0. Esce Clemente che non ha evidentemente recuperato dal colpo subito al quarto d'ora. Pro che accusa il colpo e biancorossi alla ricerca del raddoppio per "chiudere" o indirizzare comunque il match già nel primo tempo. E bianchi che devono evitare il "remake" di Brescia per giocarsi le proprie chances nella seconda parte del match. Un paio di traversoni pericolosi nell'area vercellese anche se interrotti dall'arbitro per un fallo in attacco. 4' di recupero; il team di Santoni controlla in attesa di riordinare le idee nell'intervallo. Ultimo brivido: conclusione al volo di Vitale su azione d'angolo: palla di poco alta. Intervallo sull'1-0. Una buona Pro ordinata nella prima parte, poi Vicenza più incisiva.

Si riparte con la Pro più propositiva con Pino e i due Sow sulla catena di sinistra. 3': punizione dal limite: Iotti alla battuta. Nulla di fatto. 11' Ousseynou Sow dalla sinistra: insidioso cross nel cuore dell'area veneta: nessuno interviene, poi l'arbitro vede un fallo di Comi. Giallo a Burruano (intervento su Talarico). Scocca l'ora di gioco. Vicenza in vantaggio, Pro che prova a rendersi pericolosa. Tempo di cambi: 19': Santoni getta nella mischia Mallahi, per A. Sow. 21' Tre cambi per il Vicenza. Ultimo slot di cambi per la Pro (25'): dentro Carosso, Akpa Akpro, Huiberts. Dopo la "sbornia" di cambi che hanno spezzato gli ultimi minuti. Vicenza pericoloso con un colpo di testa di Struckler che si spegne di poco oltre la porta di Livieri. 27': Pro vicina al pareggio: palla che traversone nell'area del Vicenza, la difesa respinge male: palla a Iotti che calcia di potenza: palla che colpisce la traversa: peccato. Vicenza che si scuote con due tentativi di Caferri. Ultimi 10' (più recupero) con lo stesso copione, Pro generosa, Vicenza che pensa a non correre rischi e trovare eventuali spazi nelle ripartenze. Buon finale dei bianchi che, però, come contro il Lecco, non trovano la lucidità necessaria per "pungere" nei sedici metri avversari. Pro che concede qualcosa in contropiede: Capello (44') alto da buona posizione. Giallo a Marchetti. Vicenza che respira. 3' soli minuti di recupero. Raddoppio di Struckler che in sospetto offside si beve la difesa della Pro, supera Livieri e segna. L'arbitro va al Var ma assegna il raddoppio: 2-0 punizione un po' troppo severa per la Pro, cui resta comunque la buona prestazione contro i leader.

L.R. VICENZA (3-5-2): Gagno; Cuomo, Leverbe, Sandon; Tribuzzi (31' pt Caferri), Talarico (22' st Rada), Carraro, Vitale, Costa (41' st Benassai); Rauti (22' st Stuckler), Morra (22' st Capello).

In panchina: Basso, Massolo, Cavion, Golin, Cester, Alessio, Pellizzari, Vescovi, Fantoni.

All. Gallo.



PRO VERCELLI (4-3-3): Livieri; Piran, Clemente (38' pt Marchetti), Coccolo, Pino (25' st Akpa Akpro); Rutigliano (25' st Carosso), Burruano (25' st Huiberts), Iotti; O. Sow, Comi, A. Sow (19' st Mallahi).

In panchina: Passador, Lancellotti, Marchetti, Thiam, Coppola, Ronchi, Tarantola, Emmanuello.

All. Santoni.

ARBITRO: Gemelli di Messina

RETI: 36' Morra; 92' Struckler.

NOTE: Ammoniti: Costa, Talarico, Burruano. Calci d'angolo 8-4. Recupero 4',3'.