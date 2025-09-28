Pasfa, borsa di studio per i 110 anni di fondazione

La sezione di Vercelli del Pasfa, presieduta da Donatella Petrucci Maraviglia, in occasione dei 110 anni del sodalizio, ha istituito una borsa di studio, intitolata a Lidia Tesio Bagnasco e a Irene Zaccaria Cellati, socie fondatrici della sezione di Vercelli destinata a un figlio di militari in servizio a Vercelli (Esercito, Carabinieri, Guardia di Finanza) che abbia conseguito il diploma di licenza conclusiva del I° ciclo di istruzione (ex licenza media inferiore) col punteggio più alto. La cerimonia di consegna avverrà il giorno 1 ottobre alle ore 16,30, al Parlamentino Ovest Sesia alla presenza delle Autorità cittadine e della Presidente nazionale del Pasfa, Maria Giovanna Iommi.