,, Piano straordinario per le Province, Bergesio (Lega): 87 milioni per le strade del Piemonte, di cui oltre 19 milioni assegnati alla Granda ”

“Si tratta di un'operazione senza precedenti, un vero e proprio Piano straordinario per le Province che stanzia complessivamente un miliardo di euro per rifare le strade in tutta Italia. Il Piemonte, con una cifra che supera gli 87,7 milioni di euro, ottiene una delle allocazioni più significative a livello nazionale, pari all'8,28% del totale. Di questi, ben 19 milioni di euro sono destinati specificamente per la Provincia di Cuneo, un’iniezione importante di liquidità che consentirà interventi fondamentali sulla viabilità cuneese. Un risultato storico, che testimonia la concreta attenzione del Governo e della Lega per la sicurezza e l'efficienza della rete viaria piemontese”.

Così il Senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega) commenta l’approvazione, da parte del Ministero delle Infrastrutture guidato dal Vicepremier e Ministro Matteo Salvini, del Piano straordinario per le Province, che stanzia un miliardo di euro per interventi sulla viabilità.

Bergesio sottolinea: “L'importanza di questo intervento non è solo nella quantità, ma nella sua qualità strategica. A differenza del passato, l’importo ripartito non è solo più cospicuo, ma è soprattutto oculato e mirato. Questa distribuzione tiene conto finalmente delle effettive esigenze di adeguamento della rete stradale gestita dalle province. È una risposta concreta, voluta fortemente dal nostro leader Matteo Salvini, che dimostra una grande attenzione ai bisogni reali dei territori”.

“Dopo la riapertura del colle di Tenda e la prevista apertura dell'Asti-Cuneo a fine anno, questo intervento è iniziativa fondamentale per tutta la nostra terra. Questi fondi garantiranno interventi di riqualificazione urgenti e non più rinviabili, assicurando ai cittadini piemontesi strade finalmente più sicure e moderne. Ringrazio il Vicepremier Salvini per la sua visione e per aver mantenuto l'impegno di dare priorità alle infrastrutture, pilastro fondamentale per lo sviluppo economico e la sicurezza dei nostri territori”, conclude il Senatore Bergesio.

