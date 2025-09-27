Alla you can read: libri e solidarietà a san Pietro Martire

L’associazione “Libriamoci a Vercelli” organizza, con la collaborazione di Diapsi, per domenica 28 settembre dalle 10 alle 19 nel cortile di San Pietro Martire (nella chiesa in caso di maltempo), la terza edizione di “All You Can Read”, una vera festa per gli appassionati di libri e lettura, che per fortuna sono ancora numerosi.

Il funzionamento è molto semplice: quando si arriva si acquista una shopper per di stoffa creata dal laboratorio Brein e la si può riempire con tutti i libri che ci stanno dentro, sarà anche possibile chiacchierare con i volontari di Libriamoci o fra lettori, che si conoscono quasi tutti.

L’unico vincolo è proprio l’acquisto della shopper, che però si può utilizzare sempre ed è anche un oggetto di design, perché Brein ogni anno si inventa qualcosa di nuovo e sempre molto elegante oltre che pratico e... capiente. Si potrà così unire la passione per il libro, che è sempre arricchimento culturale con la solidarietà, supportando Diapsi Vercelli. Chi si portasse una shopper della passata edizione può farlo, e riempirla, ma dovrà prima acquistane anche una nuova.



Gli organizzatori ricordano che non è uno “Scambialibri”, per cui chi partecipa non si porti dietro volumi da scambiare.