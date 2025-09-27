Giornate del Patrimonio dedicate all'ospedale (antico e contemporaneo)

L’Archivio di Stato di Vercelli e l’Archivio Storico della Città di Vercelli saranno eccezionalmente aperti nella giornata di domenica 28 settembre in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, quest’anno dedicate al tema “Architetture: l’arte di costruire”.

Un importante appuntamento organizzato in collaborazione con l’università dell’Aquila, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale, con una conferenza e due mostre documentarie allestite per l’occasione attende i visitatori.

Nel chiostro dell'ex convento di Santa Maria delle Grazie, sede dall’Archivio di Stato di Vercelli, in via Manzoni 11, dalle 15 alle 19 si potrà visitare "Le architetture dell’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli attraverso i secoli", esposizione nella quale saranno protagonisti disegni storici appartenenti al fondo archivistico dell’Ospedale antico, la cui evoluzione architettonica sarà colta in prospettiva diacronica a partire dal '700. Alle 17 Patrizia Montuori, professoressa associata di Storia dell’Architettura all’Università dell’Aquila, terrà la conferenza "Il nuovo Ospedale Sant’Andrea a Vercelli di Ettore Rossi fra architettura, arte e tecnica ospedaliera", intervento dedicato agli edifici di età contemporanea dell’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli e alla figura del progettista Ettore Rossi, cui la professoressa Montuori ha dedicato numerosi studi e ricerche, coronati dalla pubblicazione di una monografia.

Al piano terra del Palazzo della Biblioteca Civica in via Cagna 8, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 si potrà invece visitare "Architettura della Salute: Vercelli si prende cura dei suoi cittadini", mostra documentaria allestita dall’Archivio Storico della Città di Vercelli, ove una selezione di documenti illustrerà le medesime tematiche.

Per entrambe le iniziative l’ingresso è libero e gratuito e non occorre la prenotazione.