Una cena per aiutare il cane Brando

Raccolta di fondi per il cane Brando, un Amstaff che ha morsicato pesantemente ed è finito “agli arresti domiciliari” in un canile del vercellese. Dopo aver iniziato un percorso di recupero interrotto bruscamente per problemi interni alla struttura, Brando è rimasto rinchiuso nel suo box.

Oggi, grazie all’impegno di persone che si sono messe in prima linea per aiutarlo, è stato trasferito in una struttura adeguata in cui è seguito da professionisti che possono seguire il suo recupero.

Con il fine di condividere la sua storia e aiutare a sostenere le spese della struttura in cui è ospitato, è stata organizzata la cena benefica “Un futuro per Brando”: l'appuntamento è domani, 26 settembre al ristorante pizzeria L’Armistizio 1848 strada per Crova, a Salasco.

Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al 3514871322 oppure scrivere a bettibet87@gmail.com

Chi non potesse partecipare ma volesse aiutare Brando può accedere al link gofound.me/c84c21d

«Il contributo di ognuno è fondamentale, sia per supportare Brando sia per mettere sotto i riflettori la realtà dei canili sempre più vicini al collasso sempre meno in grado di affrontare le molteplici problematiche legate all’enorme presenza di cani», concludono i volontari.